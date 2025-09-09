Суд отказался рассматривать вопрос об аресте хозяек передержки в Чехове, где собак били шокером

Чеховский городской суд Московской области отказался рассматривать ходатайство о применении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении владелиц частной зоогостиницы, которых обвинили в жестоком обращении с животными. Как передаёт корреспондент Life.ru, суд принял решение оставить ходатайство без рассмотрения на стадии подготовки, не пояснив причины такого определения.

«На этапе подготовки суд решил оставить ходатайства без рассмотрения», — заявил секретарь судьи.

Важным процессуальным аспектом стало то, что официальное обвинение фигуранткам до сих пор не предъявлено — они сохраняют статус подозреваемых. По информации пресс-службы подмосковного главка МВД, владелица частного приюта, позиционировавшая себя как профессиональный кинолог, систематически нарушала правила содержания животных.