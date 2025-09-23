Более 10 животных погибли в страшном пожаре в Новосибирском зоопарке
Обложка © Telegram / МЧС Новосибирской области
В результате сильного пожара, произошедшего в Новосибирском зоопарке, погибло более десяти животных, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. Возгорание удалось потушить.
«По оперативной информации, помимо двух крупных животных были спасены три козы. Больше 10 животных погибли в огне», — говорится в сообщении.
Пожар полностью уничтожил два вольера.
Как ранее сообщалось, сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание на площади 180 квадратных метров и эвакуировать из горящих вольеров быка и верблюда. В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.