Более 10 животных погибли в страшном пожаре в Новосибирском зоопарке

В результате сильного пожара, произошедшего в Новосибирском зоопарке, погибло более десяти животных, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. Возгорание удалось потушить.

«По оперативной информации, помимо двух крупных животных были спасены три козы. Больше 10 животных погибли в огне», — говорится в сообщении.

Пожар полностью уничтожил два вольера.

Как ранее сообщалось, сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание на площади 180 квадратных метров и эвакуировать из горящих вольеров быка и верблюда. В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются.