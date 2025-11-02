«Не доедет вообще»: В Петербурге пьяный живодёр швырнул маленькую собаку об стену из-за лая

В Санкт-Петербурге произошёл шокирующий инцидент с жестоким обращением с животным, попавший на камеры наблюдения в многоквартирном доме. Пьяный мужчина швырнул в стену маленькую породистую собаку, принадлежащей его соседке, за громкий лай. Об этом сообщает Пятый канал.

Пьяный мужчина швырнул в стенку собаку. Видео © Пятый канал

На видеозаписи видно, как хозяйка возвращалась с прогулки с питомцем, который всё время находился на поводке. На лестничной площадке у лифта девушка с собакой ожидали возможность подняться в свою квартиру. В этот момент к ним приблизился агрессивно настроенный мужчина, неадекватно отреагировавший на непродолжительный лай животного.

«Придержи собаку свою, или она не доедет сейчас вообще», — прокричал он перед тем, как схватить животное за поводок и с силой швырнуть его о стену.

От сильного броска четвероногий друг перевернулся в воздухе, пролетел над головой хозяйки и ударился о противоположную стену. В этот момент в подъезд вошла другая жительница дома, которая стала свидетелем происходящего и немедленно заступилась за девушку и её питомца. Свидетельница подошла к агрессору и попыталась выяснить номер его квартиры, на что пьяный неадекват ответил грубым образом, резко сократив дистанцию между ними.

Полиция уже уведомлена матерью пострадавшей девушки, а соседи мужчины, желая привлечь внимание к проблеме и добиться справедливости, обнародовали видеозапись инцидента.

Ранее сообщалось, что житель Новосибирска обманул владельцев трёх собак, пообещав их перевоспитать. Получив по 10 тысяч рублей за шарпея, овчарку и американского булли, мошенник бросил животных в Барнауле у приюта, обрекая их на смерть от холода. Позже он заявил хозяевам, что питомцы нашли новый дом в Тальменке.