Москвичка швырнула собаку в лифт и жестоко избила ногами в живот

В Москве женщина поймала собаку за ошейник, подняла вверх, затем бросила в лифт и там избила её ногами. Страшные кадры сняла камера наблюдения. Правоохранители начали проверку по факту жестокого обращения с животными. О состоянии питомца не сообщается.

Женщина избила собаку в Москве. Видео © VK / Подслушано ЮВАО Москва

«Кузьминская межрайонная прокуратура взяла под контроль доследственную проверку по заявлению о жестоком обращении с животными. По предварительным данным, в парадной жилого дома на Самаркандском бульваре женщина взяла собаку за ошейник, бросила в лифт, где нанесла удары ногой», — сказано в заявлении столичной прокуратуры.

На видео слышно, как собака дико воет от боли, но это не останавливает женщину, она бьёт пса ногами в живот, топчет его и не даёт подняться. Рядом находятся ещё две собаки, которые, предположительно, тоже принадлежат агрессивной нарушительнице. В момент избиения они жалобно смотрят, явно напуганы и, видимо, уже привыкли к подобным «наказаниям».

