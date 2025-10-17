Московские ветеринары спасли собаку от хронической боли, удалив 28 зубов

Ветеринары Зеленоградской клиники выполнили сложную стоматологическую операцию, удалив 28 зубов у девятилетней собаки за два часа. Об этом сообщили в пресс-службе столичной государственной ветеринарной службы.

Хозяева метиса Пенелопы обратились в клинику с жалобами на возможные зубные боли — животное медленно питалось, вздрагивало во время еды и имело выраженный неприятный запах из пасти. При осмотре выявили серьёзные проблемы: из-за массивного зубного камня зубы оказались вытолкнуты из дёсен, некоторые были подвижны, развились пародонтоз и прикорневое воспаление.

«По результатам дентального рентгена подтвердилось поражение практически всех зубов (моляров и премоляров) – периостит и наличие крупных периапикальных абсцессов, что доставляло, несомненно, очень сильную хроническую боль собаке», — рассказали «Москве 24» в ветеринарной клинике.

После обследования и допуска к наркозу операцию проводила бригада в составе хирургов Александра Медникова и Елены Алёшиной вместе с анестезиологом Надеждой Кузиной. Вмешательство выполняли с применением газовой анестезии, сохранив собаке только клыки и резцы.

Специалисты пояснили, что столь обширное удаление стало вынужденной мерой. По словам Кузиной, пожилые животные часто нуждаются в массовой экстракции зубов, после чего качество их жизни значительно улучшается, а необходимость перехода на мягкий корм отсутствует. Пенелопа прошла двухнедельный послеоперационный уход с приёмом антибиотиков и обработкой ротовой полости, вернувшись к обычному рациону уже через неделю.

Ранее московские врачи помогли щенку шарпея, который ничего не видел из-за излишне больших кожных складок на морде. Их не получилось отодвинуть с помощью временных швов, поэтому ветеринары хирургическим путём удалил небольшой участок шкуры хвостатого пациента.