23 сентября, 09:47

С рождения жил во тьме: В Москве ветеринары «подняли веки» шарпею Лорду

В Москве ветеринары восстановили зрение щенку шарпея, не видящему с рождения

Обложка © Telegram / Моя Ветклиника

Столичные ветеринары вернули зрение четырёхмесячному щенку шарпея, который с рождения не мог видеть из-за избыточных кожных складок. Об успешной операции сообщили в Telegram-канале Московского объединения ветеринарии.

К хирургу-офтальмологу Наталье Павловой поступил щенок по кличке Лорд, глаза которого полностью скрывались под кожными складками, что приводило к развитию хронического кератита. После неудачной попытки фиксации складок временными швами врачи провели радикальную пластическую операцию, удалив фрагмент кожи размером 30х15 см.

До и после операции. Фото © Telegram / Моя Ветклиника

«После операции щенок впервые увидел белый свет и был в шоке!»— заявили в ветклинике со слов хозяйки животного.

Ветеринары добавили, что сейчас хвостатый отлично себя чувствует и активно познаёт окружающий мир. Для восстановления роговицы глаз Лорду была назначена специальная терапия.

Ранее в Москве ветеринарные врачи спасли игуану по кличке Изумрудик, которая сломала лапу в драке с собственным отражением в зеркале. Рептилии потребовалась хирургическая операция, в ходе которой ей ампутировали несколько пальцев. Владельцы животного заметили проблему только спустя три недели после происшествия, когда у питомца стали очевидными отёк и признаки сильной боли.

