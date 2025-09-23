С рождения жил во тьме: В Москве ветеринары «подняли веки» шарпею Лорду

Столичные ветеринары вернули зрение четырёхмесячному щенку шарпея, который с рождения не мог видеть из-за избыточных кожных складок. Об успешной операции сообщили в Telegram-канале Московского объединения ветеринарии.

К хирургу-офтальмологу Наталье Павловой поступил щенок по кличке Лорд, глаза которого полностью скрывались под кожными складками, что приводило к развитию хронического кератита. После неудачной попытки фиксации складок временными швами врачи провели радикальную пластическую операцию, удалив фрагмент кожи размером 30х15 см.

До и после операции. Фото © Telegram / Моя Ветклиника

«После операции щенок впервые увидел белый свет и был в шоке!»— заявили в ветклинике со слов хозяйки животного.

Ветеринары добавили, что сейчас хвостатый отлично себя чувствует и активно познаёт окружающий мир. Для восстановления роговицы глаз Лорду была назначена специальная терапия.