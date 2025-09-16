В Москве ветврачи спасли игуану Изумрудика, сломавшего лапу в драке с зеркалом

В столице хирурги помогли игуане по кличке Изумрудик, которая получила серьёзную травму, сражаясь с отражением в зеркале. Рептилии пришлось ампутировать несколько пальцев. Об этом «Москве 24» рассказали в столичной госветслужбе.

«После ингаляционной анестезии питомцы просыпаются почти мгновенно, вот и Изумрудик, как только вышел из наркоза, продемонстрировал свою силу и мощь, пытаясь сбежать с операционного стола. Удержать такого крупного дракона было совсем непросто», – рассказала специалист по экзотическим животным, хирург Зеленоградской государственной ветклиники Надежда Кузина.

Полутораметровая игуана получила перелом двух пальцев, решив атаковать «соперника» в зеркале. Владельцы заметили проблему лишь через три недели, когда отёк и сильная боль стали очевидными. Врачи отметили, что срастить кости уже не представлялось возможным, поэтому для предотвращения некроза пришлось ампутировать пальцы. Операцию провели под газовым наркозом, после чего Изумрудик быстро пришёл в себя и даже попытался сбежать.