Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 10:11

В Москве ветврачи спасли игуану Изумрудика, сломавшего лапу в драке с зеркалом

Обложка © ГБУ «Мосветобъединение»

Обложка © ГБУ «Мосветобъединение»

В столице хирурги помогли игуане по кличке Изумрудик, которая получила серьёзную травму, сражаясь с отражением в зеркале. Рептилии пришлось ампутировать несколько пальцев. Об этом «Москве 24» рассказали в столичной госветслужбе.

«После ингаляционной анестезии питомцы просыпаются почти мгновенно, вот и Изумрудик, как только вышел из наркоза, продемонстрировал свою силу и мощь, пытаясь сбежать с операционного стола. Удержать такого крупного дракона было совсем непросто», – рассказала специалист по экзотическим животным, хирург Зеленоградской государственной ветклиники Надежда Кузина.

Полутораметровая игуана получила перелом двух пальцев, решив атаковать «соперника» в зеркале. Владельцы заметили проблему лишь через три недели, когда отёк и сильная боль стали очевидными. Врачи отметили, что срастить кости уже не представлялось возможным, поэтому для предотвращения некроза пришлось ампутировать пальцы. Операцию провели под газовым наркозом, после чего Изумрудик быстро пришёл в себя и даже попытался сбежать.

Прорыв в ветеринарии: В российском городе впервые прооперировали аквариумную рыбу
Прорыв в ветеринарии: В российском городе впервые прооперировали аквариумную рыбу

Ранее в Петербурге ветеринары уже сталкивались с необычным случаем: питон по кличке Вася застрял в металлическом кольце от светильника, когда пытался сбежать из квартиры. Чтобы освободить змею, понадобились усилия четырёх взрослых. Кольцо легко проскользнуло по чешуе, но снять его обратно не удавалось. В итоге конструкцию аккуратно разрезали, после чего осмотр показал — рептилия не получила повреждений.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Животные
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar