Собака привела туристку к телу пропавшего без вести ребёнка

В немецкой коммуне Кляйн-Упаль выгуливающая собаку туристка нашла в лесу тело мальчика. На протяжении пяти дней ребёнок считался пропавшим без вести. Об этом пишет издание Bild.

Собака, внезапно залаявшая во время прогулки, привела хозяйку к пруду, где было обнаружено тело восьмилетнего ребёнка. Правоохранители полагают, что смерть была насильственной. В настоящее время проводится расследование всех обстоятельств произошедшего.

Ранее на территории производственной базы в Татарстане нашли повешенное тело мужчины. Руки погибшего были связаны. Личность погибшего уже установлена — это 40-летний мужчина, однако его личные данные не разглашаются.