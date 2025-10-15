Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 октября, 17:40

Собака привела туристку к телу пропавшего без вести ребёнка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtMari

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtMari

В немецкой коммуне Кляйн-Упаль выгуливающая собаку туристка нашла в лесу тело мальчика. На протяжении пяти дней ребёнок считался пропавшим без вести. Об этом пишет издание Bild.

Собака, внезапно залаявшая во время прогулки, привела хозяйку к пруду, где было обнаружено тело восьмилетнего ребёнка. Правоохранители полагают, что смерть была насильственной. В настоящее время проводится расследование всех обстоятельств произошедшего.

Женщина три месяца прожила с мёртвым соседом без головы. Она просто спрятала его труп в диван
Женщина три месяца прожила с мёртвым соседом без головы. Она просто спрятала его труп в диван

Ранее на территории производственной базы в Татарстане нашли повешенное тело мужчины. Руки погибшего были связаны. Личность погибшего уже установлена — это 40-летний мужчина, однако его личные данные не разглашаются.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Германия
  • Дети
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar