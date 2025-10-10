Повешенное тело со связанными руками обнаружили рабочие на базе Татарстана

На территории производственной базы в Набережных Челнах было обнаружено повешенное тело мужчины. Соответствующую информацию передал портал KazanFirst.

Труп нашли рабочие предприятия на улице Шлюзовой во время обхода территории. По предварительным данным, руки погибшего были связаны, что указывает на возможное криминальное происшествие. Личность погибшего уже установлена — это 40-летний мужчина, однако его личные данные не разглашаются.

В настоящее время тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для точного установления причин смерти. Правоохранительные органы организовали доследственную проверку по данному факту. По результатам расследования будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ученики в одной из школ Ганы обнаружили останки неизвестного мужчины. Он находился между партами, накрытый москитной сеткой. Дети сообщили учителю, что видели этого человека ещё в понедельник, и он упоминал о плохом самочувствии.