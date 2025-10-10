Валдайский форум
Жуткий сюрприз: Школьники обнаружили в классе тело неизвестного мужчины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mongkolly

Неожиданная находка была сделана учениками в одной из школ области Большая Аккра, Гана: они обнаружили останки неизвестного мужчины. Об этом сообщает Ghana Web.

Шокирующий инцидент произошёл в школе муниципалитета ГА Саут. В среду, 8 октября, ученики обнаружили в одном из классов тело мужчины. Он находился между партами, накрытый москитной сеткой. Дети сообщили учителю, что видели этого человека ещё в понедельник, и он упоминал о плохом самочувствии.

Представитель местной ассоциации землевладельцев отметил, что школа стала местом сбора неблагополучных элементов, включая хулиганов, наркозависимых и проституток. По его словам, после выходных в классах часто находят следы их пребывания, такие как экскременты и использованные презервативы. Несмотря на обещания властей, охрана учебных заведений так и не была обеспечена.

Потерянный телефон помог обнаружить тело загадочно пропавшего мужчины

А ранее Life.ru сообщал, как полиции Испании 20 лет спустя удалось опознать тело женщины, найденное под Барселоной. Погибшей оказалась гражданка России Людмила Завада.

