В Финляндии пенсионер 30 лет хранил тела родителей в морозильнике

В Финляндии пенсионер, будучи врачом, три десятилетия хранил тела своих родителей в морозильной камере собственного дома. Как пишет финское издание Yle, мужчина направил официальное прошение о создании семейной могилы, где он намерен быть похороненным вместе с родителями.

По словам пенсионера, это решение соответствует последней воле усопших, которые желали покоя «в полной тишине и в окружении близких». Он также уточнил, что в будущем брат, предположительно, будет захоронен в той же могиле.

Ранее в Якутии родители две недели не могли похоронить восьмилетнюю дочь. Тело им не отдавали, ссылаясь на то, что ещё не проведена судмедэкспертиза. Однако специалисты никак не могли доехать в посёлок из-за плохой погоды, чтобы провести вскрытие. Трагедия произошла 19 сентября. Девочка ехала в кабине трактора с 58-летним мужчиной. В какой-то момент малышка выпала из откидного окна, но водитель этого не заметил. Сдавая задом, трактор насмерть переехал ребёнка. Следователь и судмедэксперт спустя 2,5 недели смогли вылететь в якутское село Юкагир для расследования гибели девочки.