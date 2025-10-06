Тело погибшей в Якутии девочки 17 дней держали в холодильном доме в ожидании вскрытия

Следователь и судмедэксперт спустя 2,5 недели смогли вылететь в якутское село Юкагир для расследования гибели девочки при наезде трактора. Министр транспорта Якутии Владимир Сивцев объяснил, что вылет самолёта «Полярных авиалиний» постоянно откладывался по метеоусловиям.

«Решение о вылете всегда принимает командир воздушного судна. По причине метеоусловий было невозможно выполнить рейс в Юкагир. В сети пишут, что длительная задержка связана с отсутствием субсидированных авиабилетов, но это не так. Это домыслы комментаторов… Погода же не только в точке назначения прогнозируется, но и по пути следования», — объяснил Сивцев.

По информации дяди девочки, судмедэксперт провёл вскрытие, похороны назначены на 8 октября. Он рассказал, что следователи увезли водителя трактора в посёлок Депутатский в качестве подозреваемого.

Напомним, уже 17 дней родители из якутского села Юкагир не могут похоронить свою восьмилетнюю дочь, так как тело не отдают до проведения судмедэкспертизы. Трагедия произошла 19 сентября – девочка выпала из кабины трактора. Водитель не заметил этого и переехал ребёнка. Поскольку в селе нет морга, тело погибшей было размещено в местном холодильном доме.