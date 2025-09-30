В Якутии две недели не могут похоронить девочку, погибшую под колёсами трактора

В Якутии родители не могут похоронить восьмилетнюю дочь из села Юкагир на протяжении двух недель, тело им не отдают, ссылаясь на то, что ещё не проведена судмедэкспертиза. Однако специалисты никак не доедут в посёлок из-за плохой погоды, чтобы провести вскрытие. Детали жуткой истории сообщает 14.ru.

Трагедия произошла 19 сентября. Девочка ехала в кабине трактора с 58-летним мужчиной. В какой-то момент малышка выпала из откидного окна, но водитель этого не заметил. Сдавая задом, трактор насмерть переехал ребёнка. В селе нет даже морга и тело погибшей разместили в холодильном доме. Судмедэксперты должны были приехать в село, но им помешала погода.

Ближайший аэропорт находится в 800 километрах от населённого пункта — в посёлке Депутатский Усть-Янского района. Туда дважды в неделю латают самолёты авиакомпании «Якутия», однако сейчас полёты переносятся из-за плохой видимости. Родственник семьи девочки заявил, что бюджет просто не хочет выделить деньги на прилёт судмедэкспертов. Семья просит правительство республики обратить внимание на этот случай и решить проблему.

«Вылет судмедэксперта ГБУ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» в посёлок Депутатский из города Якутска запланирован на завтрашнем рейсе АК «Якутия». Затем АК «Полярные авиалинии» планирует выполнить внутриулусный рейс для доставки оперативно-следственной группы из районного центра до Юкагира», — сообщили в ведомстве 25 сентября. Однако рейс вновь был отложен из-за погоды.