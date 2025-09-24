Интервидение
24 сентября, 12:16

Принимавший наркотики с мамой 9-летний мальчик бродяжничал и не ходил в школу

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Девятилетний мальчик из Энгельса, госпитализированный с наркотическим отравлением, не посещал школу и бродяжничал, выяснили журналисты RT. По данным издания, отец ребёнка умер, а несовершеннолетний постоянно проживал с матерью. Правоохранительные органы сейчас разыскивают ближайших родственников ребёнка.

Сам мальчик находится на лечении в наркологическом диспансере, угрозы для жизни нет. Лабораторные анализы выявили в его крови морфин и неустановленные вещества. Прокуратура проводит проверку, в рамках которой даст оценку действиям органов по профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

Напомним, жительница Энгельса в Саратовской области посадила девятилетнего сына на запрещённые вещества. ЧП получило огласку после публикации видеозаписи, сделанной мужчиной, который оказался свидетелем неадекватного поведения ребёнка. На кадрах заметно, что мальчик пребывает в состоянии болезненного припадка и стремится выбежать на проезжую часть.

