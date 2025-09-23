Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 15:38

Ребёнок пережил четыре передозировки: Россиянка подсадила на наркотики девятилетнего сына

В Энгельсе мать приучила девятилетнего сына к наркотическим веществам

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Мать из Энгельса в Саратовской области посадила девятилетнего сына на запрещённые вещества. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Мать с ребёнком под запрещёнными веществами в машине неравнодушного. Видео © Telegram / Baza

Чрезвычайное происшествие получило огласку после публикации видеозаписи, сделанной мужчиной, который оказался свидетелем неадекватного поведения пассажиров. На опубликованных кадрах заметно, что мальчик дошкольного возраста пребывает в состоянии болезненного припадка и стремится выбежать на проезжую часть.

Мать ребёнка никак не отреагировала на происходящее вокруг и лишь слегка шевелила головой с полузакрытыми глазами. Представители правоохранительных органов уже взяли её под стражу.

Опеку над сыном нарушительницы закона в данный момент осуществляют бабушка с дедушкой. Тем не менее, как подчёркивают активисты проекта «Выжившие», несмотря на изъятие из опасной среды, мальчик по-прежнему употребляет запрещённые препараты. Состояние здоровья ребёнка осложняется многократно перенесёнными передозировками. Он был госпитализирован для прохождения комплексного лечения в медицинском учреждении.

В Тюмени голая женщина избивала дочь подруги и заставляла есть гречку с пола
В Тюмени голая женщина избивала дочь подруги и заставляла есть гречку с пола

Ранее Life.ru рассказывал, что в Ростове пьяная мать протаранила лифт коляской с ребёнком и попала на видео. Женщина перебрала с алкоголем, после чего стала громить подъезд с помощью люльки. Полиция начала проверку по факту произошедшего.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar