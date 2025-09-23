Ребёнок пережил четыре передозировки: Россиянка подсадила на наркотики девятилетнего сына
В Энгельсе мать приучила девятилетнего сына к наркотическим веществам
Мать из Энгельса в Саратовской области посадила девятилетнего сына на запрещённые вещества. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Мать с ребёнком под запрещёнными веществами в машине неравнодушного. Видео © Telegram / Baza
Чрезвычайное происшествие получило огласку после публикации видеозаписи, сделанной мужчиной, который оказался свидетелем неадекватного поведения пассажиров. На опубликованных кадрах заметно, что мальчик дошкольного возраста пребывает в состоянии болезненного припадка и стремится выбежать на проезжую часть.
Мать ребёнка никак не отреагировала на происходящее вокруг и лишь слегка шевелила головой с полузакрытыми глазами. Представители правоохранительных органов уже взяли её под стражу.
Опеку над сыном нарушительницы закона в данный момент осуществляют бабушка с дедушкой. Тем не менее, как подчёркивают активисты проекта «Выжившие», несмотря на изъятие из опасной среды, мальчик по-прежнему употребляет запрещённые препараты. Состояние здоровья ребёнка осложняется многократно перенесёнными передозировками. Он был госпитализирован для прохождения комплексного лечения в медицинском учреждении.
