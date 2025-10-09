Стул, кулаки, нож: В Ленобласти пьяный мужчина убил собутыльника и спрятал тело в лесу

В Лужском районе правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве своего собутыльника и последующем сокрытии тела в лесном массиве. О задержании сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

По информации издания, утром 8 октября местная жительница случайно обнаружила в лесу тело мужчины со следами насильственной смерти. Как установили следователи, погибшим оказался уроженец Ставропольского края, на теле которого были зафиксированы множественные резаные раны и переломы рёбер.

Подозреваемым в совершении преступления стал ранее судимый житель Красноярского края. По версии следствия, вечером накануне он распивал спиртные напитки у себя дома в компании двух приятелей. В разгар застолья между хозяином квартиры и одним из гостей вспыхнул конфликт, в пылу которого подозреваемый нанёс потерпевшему удар стулом по голове, а затем избил его.

После того как пострадавший упал, агрессивно настроенный хозяин достал складной нож и нанёс им несколько ударов в шею жертвы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Москве на охранника караоке-клуба «Песня» с ножом напала известная певица из Калмыкии Елена Убушиева. Во время отдыха в баре на Новом Арбате 37-летняя исполнительница Княжна из Элисты устроила дебош. Её вызывающее поведение, сопровождавшееся распитием алкоголя и приставаниями к окружающим, вынудило охрану выдворить её из заведения. Однако позже она вернулась и, в ходе конфликта, ранила администратора ножом в грудь. Мужчину срочно доставили в больницу.