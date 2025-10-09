Петербуржца расстреляли на глазах у семьи из-за нелепой опечатки
Убитый и убийца. Обложка © Telegram / SHOT
Нелепая опечатка при онлайн-покупке запчастей привела к кровавой развязке в одном из домов на Пулковском шоссе. Как стало известно SHOT, 34-летний Артём случайно отправил деньги не на тот абонентский номер. Попытка мирно урегулировать финансовый казус — возврат средств — натолкнулась на стену недоверия со стороны получательницы.
Убедившись, что звонки не помогают, Артём отправился по адресу предполагаемой владелицы средств. Когда дверь открыла хозяйка, она вновь заподозрила мошенничество. Ситуацию взял в свои руки её 38-летний супруг, Дмитрий. Обычное требование о возврате быстро переросло в ожесточенную перепалку. В итоге потеряв самообладание, Артём применил травматический пистолет МР 79-9ТМ, открыв огонь по Дмитрию прямо в присутствии его детей.
Пострадавший доставлен в реанимацию в критическом состоянии. Стрелка задержали; на него уже оформлены административные материалы. Примечательно, что на Артёме числится не только орудие этого инцидента, но и гладкоствольное ружье. Полиция Петербурга решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
Накануне Life.ru рассказывал о трагическом инциденте в жилом комплексе «Царская столица» на Кременчугской улице Санкт-Петербурга. По имеющейся информации, злоумышленник принудил архитектора Супоницкого встать на колени и убил его в присутствии несовершеннолетней дочери, после чего покончил с собой. Супруга погибшего, модельер Алиса Супоницкая утверждает, что не была знакома с нападавшим и не располагает информацией о возможных мотивах преступления.
