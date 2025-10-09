Петербуржца расстреляли на глазах у семьи из-за нелепой опечатки

Нелепая опечатка при онлайн-покупке запчастей привела к кровавой развязке в одном из домов на Пулковском шоссе. Как стало известно SHOT, 34-летний Артём случайно отправил деньги не на тот абонентский номер. Попытка мирно урегулировать финансовый казус — возврат средств — натолкнулась на стену недоверия со стороны получательницы.

Убедившись, что звонки не помогают, Артём отправился по адресу предполагаемой владелицы средств. Когда дверь открыла хозяйка, она вновь заподозрила мошенничество. Ситуацию взял в свои руки её 38-летний супруг, Дмитрий. Обычное требование о возврате быстро переросло в ожесточенную перепалку. В итоге потеряв самообладание, Артём применил травматический пистолет МР 79-9ТМ, открыв огонь по Дмитрию прямо в присутствии его детей.