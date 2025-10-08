Жена-модель вышла на связь после расстрела архитектора Супоницкого и высказалась об убийце

Супруга убитого в Петербурге архитектора Александра Супоницкого — модель и дизайнер Алиса Супоницкая — утверждает, что не знает расправившегося с её мужем соседа. Её слова приводит Baza.

38-летняя обладательница титула Mrs. World Russian Beauty сообщила, что накануне трагедии её муж Александр вёл себя естественно, не упоминал о возможных конфликтах и не предчувствовал опасности. По её словам, архитектор первоначально вышел из квартиры, чтобы отвезти дочь в учебное заведение, но неожиданно вернулся, а при повторном выходе столкнулся у лифта с преступником.

Супоницкая, имеющая архитектурное образование и занимавшаяся дизайном интерьеров в жилом комплексе «Царская столица» где проживала семья, является второй супругой погибшего.

Напомним, о жестоком убийстве в ЖК «Царская столица» на Кременчугской улице стало известно сегодня. Сперва стало известно о пожаре в пятикомнатной квартире, на место прибыли пожарные, которые, ликвидировав возгорание, обнаружили тела двоих мужчин. Выяснилось, что архитектора Александра Супоницкого поставил на колени сосед, убил его выстрелом в затылок на глазах дочки, а потом покончил с собой.