Сосед убил архитектора Супоницкого на глазах у дочки в Петербурге и покончил с собой
Председатель совета директоров Группы компаний «SUART» Александр Супоницкий. Обложка © suart-group.ru
В Санкт-Петербурге в ЖК «Царская столица» на Кременчугской улице после пожара нашли тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Оказалось, что сосед застрелил известного архитектора Александра Супоницкого на глазах его дочери и покончил с собой, пишет SHOT.
Сообщение о возгорании пятикомнатной квартиры поступило в экстренные службы утром 8 октября. На место прибыли три пожарные машины и 15 сотрудников МЧС. Пламя было оперативно потушено в одной из комнат площадью 15 кв. м. При осмотре на пепелище обнаружили тела двух человек.
Пожар после убийства. Видео © SHOT
По предварительным данным, 50-летний сосед подошёл к 70-летнему Супоницкому с зарегистрированным карабином, заставил архитектора встать на колени и выстрелил ему в затылок. Всё происходило на глазах ребёнка, но её убийца не тронул. После расправы он устроил пожар в квартире и свёл счёты с жизнью. По словам жильцов, у Супоницкого с этим соседом был давний конфликт.
Архитектор спроектировал в Петербурге станции метро Горьковская, Фрунзенская и Парк Победы, Невскую ратушу и яхт-клуб «Восточный».
