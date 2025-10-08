Подрывника машины бойца СВО поймали под Москвой с компонентами для новой бомбы

В Московской области задержан подозреваемый в терроризме россиянин, который в сентябре взорвал автомобиль бойца СВО в Наро-Фоминске. По информации МВД России и ФСБ, он был вовлечён в диверсионно-террористическую деятельность украинскими спецслужбами.

24-летний злоумышленник самостоятельно связался с зарубежным куратором через мессенджер и выполнял его поручения, в том числе собирал информацию об оборонном предприятии в Алтайском крае. Он поджёг автомобиль военнослужащего, в результате чего были уничтожены ещё две машины.

Используя инструкции от украинских спецслужб, фигурант изготовил два самодельных взрывных устройства. Одно из них он спрятал в тайнике в Москве, а второе подорвал в Наро-Фоминске для уничтожения автомобиля военнослужащего, участвующего в СВО.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (терроризм), максимальная санкция которой — до 20 лет тюрьмы. В ходе обыска у подозреваемого были изъяты взрывчатые вещества, компоненты для их изготовления и другие доказательства.

Оперативники продолжают расследование, чтобы выяснить все обстоятельства преступлений и установить соучастников. Также рассматривается возможность квалификации действий задержанного как государственной измены и незаконного изготовления взрывных устройств.