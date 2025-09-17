В подмосковном Наро-Фоминске подорвали машину силовика
В Наро-Фоминске подорвали иномарку, пострадавших нет
В подмосковном Наро-Фоминске в автомобиле марки Subaru сработало взрывное устройство мощностью около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщает BAZA.
Автомобиль из Наро-Фоминска, в котором произошёл взрыв. Фото © Telegram / BAZA
По предварительным данным, машина могла принадлежать мужчине, связанному с военными или силовыми структурами. Владелец транспортного средства не пострадал.
А ранее Life.ru писал, что в жилом доме Ангарска прогремел взрыв. Это второй подобный случай за последние три дня. Инцидент случился в доме по адресу 7-й микрорайон, 11.
Обложка © Telegram / BAZA