В подмосковном Наро-Фоминске подорвали машину силовика

В подмосковном Наро-Фоминске в автомобиле марки Subaru сработало взрывное устройство мощностью около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщает BAZA.

Автомобиль из Наро-Фоминска, в котором произошёл взрыв. Фото © Telegram / BAZA

По предварительным данным, машина могла принадлежать мужчине, связанному с военными или силовыми структурами. Владелец транспортного средства не пострадал.