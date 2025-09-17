Владимир Путин
17 сентября, 10:29

В подмосковном Наро-Фоминске подорвали машину силовика

В Наро-Фоминске подорвали иномарку, пострадавших нет

В подмосковном Наро-Фоминске в автомобиле марки Subaru сработало взрывное устройство мощностью около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщает BAZA.

Автомобиль из Наро-Фоминска, в котором произошёл взрыв. Фото © Telegram / BAZA

По предварительным данным, машина могла принадлежать мужчине, связанному с военными или силовыми структурами. Владелец транспортного средства не пострадал.

Украинский дрон подбил грузовик под Белгородом, ранен водитель
А ранее Life.ru писал, что в жилом доме Ангарска прогремел взрыв. Это второй подобный случай за последние три дня. Инцидент случился в доме по адресу 7-й микрорайон, 11.

Обложка © Telegram / BAZA

