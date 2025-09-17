В Ангарске прогремел второй взрыв в жилом доме за три дня

В Ангарске Иркутской области произошёл второй взрыв в жилом доме за несколько дней. Об этом сообщает SHOT.

Последствия взрыва в жилом доме в Ангарске. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, инцидент случился в доме по адресу 7-й микрорайон, 11. Очевидцы рассказали, что сначала слышали громкий хлопок, а затем выбило несколько стёкол на пятом этаже.

На месте работают сотрудники экстренных служб. На данный момент информации о пострадавших не поступало.