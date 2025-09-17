В Ангарске прогремел второй взрыв в жилом доме за три дня
В Ангарске Иркутской области произошёл второй взрыв в жилом доме за несколько дней. Об этом сообщает SHOT.
Последствия взрыва в жилом доме в Ангарске. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, инцидент случился в доме по адресу 7-й микрорайон, 11. Очевидцы рассказали, что сначала слышали громкий хлопок, а затем выбило несколько стёкол на пятом этаже.
На месте работают сотрудники экстренных служб. На данный момент информации о пострадавших не поступало.
Напомним, что 15 сентября в Ангарске в многоквартирном доме произошёл взрыв газа. В результате выбило окна в квартире на первом этаже, но возгорания не произошло. Три человека получили травмы, двое из них были госпитализированы. Самостоятельно на улицу вышли 79 жильцов дома, включая 12 детей. Спасатели, работавшие на месте происшествия, обнаружили тело 56-летнего мужчины.