В Ангарске нашли тело мужчины под завалами многоквартирного дома после взрыва газа

В Ангарске под завалами многоэтажного дома, где утром в понедельник произошёл взрыв газовоздушной смеси, спасатели обнаружили тело 56-летнего мужчины. Как сообщили в МЧС Иркутской области, при происшествии пострадали ещё три человека из квартиры над эпицентром, двое из них госпитализированы.

Инцидент случился в квартире на втором этаже – после взрыва газа в доме выбило окна, но возгорания не последовало. Самостоятельно эвакуировались 79 жильцов, в том числе 12 детей. На месте ЧП работают спасатели и техника. Мэр города Сергей Петров сообщил, что с 8:00 (3:00 мск) введён режим чрезвычайной ситуации.

«Мужчина 40 лет госпитализирован в Ангарскую городскую больницу с компрессионным переломом позвоночника. У 12-летней девочки – ушибы мягких тканей лица и сотрясение головного мозга. Ей также оказали необходимую медицинскую помощь», — уточнил глава города.

