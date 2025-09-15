В Ангарске три человека пострадали при взрыве газа в многоквартирном доме

Рано утром 15 сентября в Ангарске Иркутской области в многоквартирном доме произошел взрыв газовоздушной смеси. По словам губернатора Игоря Кобзева, в результате выбило окна в квартире на первом этаже, но возгорания не произошло.

Три человека получили травмы, двое из них были госпитализированы. Самостоятельно на улицу вышли 79 жильцов дома, включая 12 детей.

На месте работают сотрудники МЧС России, к ликвидации последствий ЧП привлечены 16 человек и пять единиц техники. Информация о пострадавших уточняется.