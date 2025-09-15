В Ангарске три человека пострадали при взрыве газа в многоквартирном доме
Разрушения в Ангарске после взрыва газа. Обложка © Telegram / МЧС Иркутской области
Рано утром 15 сентября в Ангарске Иркутской области в многоквартирном доме произошел взрыв газовоздушной смеси. По словам губернатора Игоря Кобзева, в результате выбило окна в квартире на первом этаже, но возгорания не произошло.
Три человека получили травмы, двое из них были госпитализированы. Самостоятельно на улицу вышли 79 жильцов дома, включая 12 детей.
На месте работают сотрудники МЧС России, к ликвидации последствий ЧП привлечены 16 человек и пять единиц техники. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее Life.ru писал, что в Петербурге взрыв газа в многоэтажке привел к гибели одного человека. Причиной ЧП могла стать неисправность газового оборудования. Взрыв был настолько сильным, что частично разрушил конструкцию здания.