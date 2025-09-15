Кобзев показал видео последствий взрыва газа в жилом доме в Ангарске

Появились кадры последствий взрыва газа в жилом доме в Ангарске, в результате которого обрушились перекрытия между этажами. Видео опубликовал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Взрыв газа в жилом доме в Ангарске Иркутской области. Видео © Telegram / #кобзевнасвязи

«На месте работают все оперативные службы, правоохранительные и надзорные органы. В Ангарск выехали начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеслав Сергеевич Федосеенко и первый заместитель Губернатора Иркутской области Роман Андреевич Колесов», — написал он.