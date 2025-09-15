Кобзев показал видео последствий взрыва газа в жилом доме в Ангарске
Взрыв газа в жилом доме в Ангарске Иркутской области. Обложка © Telegram / #кобзевнасвязи
Появились кадры последствий взрыва газа в жилом доме в Ангарске, в результате которого обрушились перекрытия между этажами. Видео опубликовал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Взрыв газа в жилом доме в Ангарске Иркутской области. Видео © Telegram / #кобзевнасвязи
«На месте работают все оперативные службы, правоохранительные и надзорные органы. В Ангарск выехали начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеслав Сергеевич Федосеенко и первый заместитель Губернатора Иркутской области Роман Андреевич Колесов», — написал он.
На кадрах видно, что несколько квартир полностью разрушены. Всего в результате взрыва повреждены десять квартир. Три человека получили травмы, один из них погиб.
Напомним, что сегодня рано утром, 15 сентября, в Ангарске в многоквартирном доме произошёл взрыв газа. В результате выбило окна в квартире на первом этаже, но возгорания не произошло. Три человека получили травмы, двое из них были госпитализированы. Самостоятельно на улицу вышли 79 жильцов дома, включая 12 детей. Спасатели, работавшие на месте происшествия, обнаружили тело 56-летнего мужчины.