Режим ЧС ввели в Ангарске после взрыва газа в многоэтажном доме
Обложка © Telegram / Сергей Петров. Ангарск
В Ангарске Иркутской области объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после взрыва бытового газа в пятиэтажке. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр Ангарского округа Сергей Петров.
Последствия взрыва газа в Ангарске. Видео © Telegram / Сергей Петров. Ангарск
«Сегодня в 03:30 (22:30 мск 14 сентября. — Прим. Life.ru) в 12-м микрорайоне в квартире на втором этаже дома 12 произошёл взрыв бытового газа. По предварительной информации, в квартире находился человек с особенностями здоровья», — написал Петров.
По итогам экстренного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, с 08:00 (03:00 мск) введён режим чрезвычайной ситуации. Жильцов временно разместили в ПВР в школе.
Напомним, ранним утром 15 сентября в Ангарске Иркутской области в многоквартирном доме произошёл взрыв газа. Инцидент случился в квартире на втором этаже – в доме выбило окна, но возгорания не последовало. Спасатели обнаружили тело 56-летнего мужчины под завалами.