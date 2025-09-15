Единый день голосования
15 сентября, 05:18

Режим ЧС ввели в Ангарске после взрыва газа в многоэтажном доме

Обложка © Telegram / Сергей Петров. Ангарск

В Ангарске Иркутской области объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после взрыва бытового газа в пятиэтажке. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр Ангарского округа Сергей Петров.

Последствия взрыва газа в Ангарске. Видео © Telegram / Сергей Петров. Ангарск

«Сегодня в 03:30 (22:30 мск 14 сентября. — Прим. Life.ru) в 12-м микрорайоне в квартире на втором этаже дома 12 произошёл взрыв бытового газа. По предварительной информации, в квартире находился человек с особенностями здоровья», — написал Петров.

По итогам экстренного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, с 08:00 (03:00 мск) введён режим чрезвычайной ситуации. Жильцов временно разместили в ПВР в школе.

В Ангарске нашли тело мужчины под завалами многоквартирного дома после взрыва газа
Напомним, ранним утром 15 сентября в Ангарске Иркутской области в многоквартирном доме произошёл взрыв газа. Инцидент случился в квартире на втором этаже – в доме выбило окна, но возгорания не последовало. Спасатели обнаружили тело 56-летнего мужчины под завалами.

