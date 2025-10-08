Стала известна личность убийцы, застрелившего архитектора в Петербурге на глазах у дочки
SHOT: Архитектора Супоницкого убил его знакомый и бывший финансист Козырев
Председатель совета директоров Группы компаний «SUART» Александр Супоницкий. Обложка © suart-group.ru
Известный петербургский архитектор Владимир Супоницкий был убит своим знакомым Константином Козыревым, который проживал этажом ниже. Информацию о личности подозреваемого подтвердил SHOT.
49-летний подозреваемый ранее занимал должность заместителя директора по финансам в инвестиционно-строительном холдинге «Петротрест». Кроме того, в 2015 году против него было возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в крупном размере, так как он включил в налоговые декларации компании заведомо ложные сведения. На момент трагедии у Козырева было зарегистрировано ИП в сфере коммерческого консультирования, а 12 октября ему должно было исполниться 50 лет.
Трагедия разыгралась в одной из квартир ЖК «Царская столица» на Кременчугской улице. После того как пожар в помещении 15 кв. м был потушен, спасатели обнаружили тела двух погибших мужчин с огнестрельными ранениями. Как выяснилось, произошло убийство и самоубийство: сосед лишил жизни известного архитектора Александра Супоницкого при его дочери, после чего покончил с собой.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.