Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 октября, 09:38

Стала известна личность убийцы, застрелившего архитектора в Петербурге на глазах у дочки

SHOT: Архитектора Супоницкого убил его знакомый и бывший финансист Козырев

Председатель совета директоров Группы компаний «SUART» Александр Супоницкий. Обложка © suart-group.ru

Председатель совета директоров Группы компаний «SUART» Александр Супоницкий. Обложка © suart-group.ru

Известный петербургский архитектор Владимир Супоницкий был убит своим знакомым Константином Козыревым, который проживал этажом ниже. Информацию о личности подозреваемого подтвердил SHOT.

49-летний подозреваемый ранее занимал должность заместителя директора по финансам в инвестиционно-строительном холдинге «Петротрест». Кроме того, в 2015 году против него было возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в крупном размере, так как он включил в налоговые декларации компании заведомо ложные сведения. На момент трагедии у Козырева было зарегистрировано ИП в сфере коммерческого консультирования, а 12 октября ему должно было исполниться 50 лет.

В Якутске похоронили вдову и сына политика Михайлова, которых зарезала дочь убитой
В Якутске похоронили вдову и сына политика Михайлова, которых зарезала дочь убитой

Трагедия разыгралась в одной из квартир ЖК «Царская столица» на Кременчугской улице. После того как пожар в помещении 15 кв. м был потушен, спасатели обнаружили тела двух погибших мужчин с огнестрельными ранениями. Как выяснилось, произошло убийство и самоубийство: сосед лишил жизни известного архитектора Александра Супоницкого при его дочери, после чего покончил с собой.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Только на Life
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar