Стала известна личность убийцы, застрелившего архитектора в Петербурге на глазах у дочки

49-летний подозреваемый ранее занимал должность заместителя директора по финансам в инвестиционно-строительном холдинге «Петротрест». Кроме того, в 2015 году против него было возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в крупном размере, так как он включил в налоговые декларации компании заведомо ложные сведения. На момент трагедии у Козырева было зарегистрировано ИП в сфере коммерческого консультирования, а 12 октября ему должно было исполниться 50 лет.