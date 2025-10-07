В Якутске похоронили вдову и сына политика Михайлова, которых зарезала дочь убитой

На траурной церемонии, прошедшей в зале «Некрополь», присутствовали родные, друзья и официальные представители городской администрации. По данным источника, первоначально близкие планировали перенести дату прощания, но в итоге отказались от этой идеи. В связи с гибелью правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. На данный момент под стражей находятся 16-летняя дочь погибшей женщины и её подруга. Обе несовершеннолетние будут содержаться в следственном изоляторе на протяжении всего периода следствия.