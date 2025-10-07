Валдайский форум
7 октября, 15:56

В Якутске похоронили вдову и сына политика Михайлова, которых зарезала дочь убитой

Обложка © VK / Валерия Михайлова

В Якутске состоялась церемония прощания со вдовой политика Саввы Михайлова и сыном-подростком. Информацию о проведении панихиды подтвердили в kp.ru.

На траурной церемонии, прошедшей в зале «Некрополь», присутствовали родные, друзья и официальные представители городской администрации. По данным источника, первоначально близкие планировали перенести дату прощания, но в итоге отказались от этой идеи. В связи с гибелью правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. На данный момент под стражей находятся 16-летняя дочь погибшей женщины и её подруга. Обе несовершеннолетние будут содержаться в следственном изоляторе на протяжении всего периода следствия.

В настоящее время следователи работают над установлением мотивов совершённого преступления. Все обстоятельства произошедшего тщательно анализируются. Надзор за ходом расследования данной уголовного дела осуществляет прокуратура Республики Саха (Якутия).

Напомним, в Якутске 3 октября были найдены тела женщины и её 11-летнего сына с признаками насильственной смерти. Вскоре по подозрению в совершении преступления были задержаны две 16-летние девушки, одна из которых являлась дочерью убитой. Жертвами трагедии стали супруга и сын местного активиста-коммуниста Саввы Михайлова. Он сам, будучи участником СВО, скончался от болезни в прошлом году в петербургском военном госпитале.

