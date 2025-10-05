Валдайский форум
5 октября, 08:51

Соседи погибших в Якутске вдовы и сына Саввы Михайлова рассказали об их жизни

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vk_st

Соседи семьи, погибшей в Якутске, рассказали газете «Известия» о жизни женщины и её сына. По их словам, мальчик пережил тяжёлые моменты, а мать работала психологом в военкомате.

«Он ещё рассказал, что в школе его гнобят. Я говорю: «А папа где?» А папа на СВО погиб», — поделилась соседка семьи Ольга.

Соседи семьи, погибшей 4 октября в Якутске, поделились воспоминаниями о случившемся. Женщина по имени Ольга рассказала о случае, когда мальчик долго стучался в квартиру, где должна была находиться его сестра — сейчас она проходит по подозрению в преступлении. Дверь так и не открыли, и тогда соседка пригласила ребёнка к себе, накормила и выслушала его.

Мальчик сообщил, что его сестра не училась и почти всё время спала, а по мнению соседки, могла быть инвалидом. Также было отмечено, что мать работала психологом в военкомате. Другой сосед, Василий, подтвердил, что слышал о гибели отца ребёнка в ходе спецоперации, и добавил, что семья всегда вела себя спокойно и не создавала шума.

Напомним, что 3 октября в Якутске были обнаружены тела женщины и её 11-летнего сына с признаками насильственной смерти. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело и приступили к расследованию. Рассматривается версия причастности дочери погибших к совершению преступления. Установлено, что жертвы — вдова и сын известного местного коммуниста Саввы Михайлова, который принимал участие в СВО и скончался в 2023 году в петербургском госпитале из-за болезни. 16-летняя девушка, подозреваемая в убийстве, нередко конфликтовала с младшим братом. Знакомые семьи отметили, что дочь тяжело переживала смерть отца.

