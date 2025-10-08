Life.ru выяснил, из какого оружия зверски расправились с петербургским архитектором на глазах у дочери
Известного петербургского архитектора Супоницкого застрелили из автомата АКС-74
Председатель совета директоров Группы компаний «SUART» Александр Супоницкий. Обложка © suart-group.ru
В Санкт-Петербурге совершено жестокое убийство известного архитектора Александра Супоницкого, которого застрелили из автомата АКС-74 в подъезде собственного дома. Обстоятельства преступления раскрыл телеграм-канал SHOT.
По предварительным данным, неизвестный совершил два выстрела в голову архитектору возле лифта. Тело предполагаемого стрелка — некоего Козырева — позже обнаружили после ликвидации пожара в квартире на втором этаже, непосредственно под жильём убитого. Основной версией преступления следствие считает старый деловой конфликт в строительной сфере, где были заняты оба мужчины.
Напомним, о трагическом инциденте в жилом комплексе «Царская столица» на Кременчугской улице Санкт-Петербурга стало известно сегодня. По имеющейся информации, злоумышленник принудил Супоницкого встать на колени и убил его в присутствии несовершеннолетней дочери, после чего покончил с собой. Супруга погибшего, модельер Алиса Супоницкая утверждает, что не была знакома с нападавшим и не располагает информацией о возможных мотивах преступления.
