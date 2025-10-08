Life.ru выяснил, из какого оружия зверски расправились с петербургским архитектором на глазах у дочери

В Санкт-Петербурге совершено жестокое убийство известного архитектора Александра Супоницкого, которого застрелили из автомата АКС-74 в подъезде собственного дома. Обстоятельства преступления раскрыл телеграм-канал SHOT.

По предварительным данным, неизвестный совершил два выстрела в голову архитектору возле лифта. Тело предполагаемого стрелка — некоего Козырева — позже обнаружили после ликвидации пожара в квартире на втором этаже, непосредственно под жильём убитого. Основной версией преступления следствие считает старый деловой конфликт в строительной сфере, где были заняты оба мужчины.