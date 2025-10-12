«Кинолог» взял собак на «перевоспитание» и бросил умирать на морозе у приюта в Барнауле

Мошенник из Новосибирска взял трёх собак под предлогом их перевоспитания и затем выбросил животных в Барнауле, оставив их умирать на морозе у приюта. Об этом сообщает Mash Siberia.

Мошенник оставил овчарку и шарпея привязанными на морозе и скрылся. Видео © Telegram / Mash Siberia

Неизвестный мужчина разместил в Интернете объявление и получил от разных хозяев шарпея, овчарку и американского булли, взяв за свои услуги 10 тысяч рублей с обещанием заняться судьбой питомцев. Спустя некоторое время аферист сообщил, что пристроил всех собак у доброй женщины из Тальменки, сообщают в приюте «Ласка».

В действительности животных вывезли в Барнаул, где привязали к столбам и бросили замерзать у местного приюта.