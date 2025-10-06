Life.ru снял ту самую собаку-инвалида, на которую напал сосед. Её зовут Офелия, и она уже выходит на прогулки
У собаки-инвалида разошёлся послеоперационный шов после нападения соседа
Обложка © Life.ru
У собаки-инвалида, пострадавшей в Подольске после нападения соседа, разошёлся послеоперационный шов. О произошедшем в беседе с Life.ru рассказала хозяйка питомца Екатерина.
Собачку зовут Офелия. Её забрали из приюта в возрасте двух с половиной лет. В инвалидной коляске для животных она оказалась после операции по удалению грыжи, проведённой два месяца назад — тогда у питомца отказали задние лапы.
Екатерина рассказала, что в тот роковой день ненадолго отошла домой, оставив собаку с подругой. А когда вернулась — нападение уже произошло. В итоге у Офелии разошлись послеоперационные швы.
У собаки-инвалида разошёлся послеоперационный шов после нападения соседа. Видео © Life.ru
После инцидента сосед не извинился и продолжает отрицать свою вину, заявляя, что собака укусила его. На мужчину было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными, ему грозит до трёх лет колонии.
Сейчас здоровью Офелии ничего не угрожает, и, предварительно, ей удалось избежать переломов. Несмотря на это, собака всё ещё находится в состоянии сильного стресса.
Напомним, в Подольске нетрезвый мужчина напал на собаку в инвалидной коляске, которую ненадолго оставила хозяйка. Он вытащил животное из каталки и сильно ударил об землю. Собака жива, но серьёзно пострадала. Подозреваемый задержан. Фигурантом дела стал 47-летний столяр Григорий И. В отношении него было возбуждено уголовное дело.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.