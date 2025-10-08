Риск на каждой прогулке: Life.ru узнал, где догхантеры прячут яд и как защитить питомца

В разных регионах России снова фиксируют случаи отравления собак, иногда массовые. Директор Фонда охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье» Григорий Балагуров заявил в беседе с Life.ru, что угроза со стороны догхантеров остаётся актуальной в любое время года. Он подчеркнул, что помнить об опасности стоит даже на привычных маршрутах.

«К сожалению, угроза догхантеров актуальна весь год и касается многих регионов. О ней важно помнить во время каждой прогулки с питомцем, даже если речь идёт о местах, по которым вы ходили уже бесчисленное количество раз», — отметил Балагуров.

По словам эксперта, лучший способ защиты — намордник и внимательность хозяина. Если собака склонна подбирать что-то с земли или не слушается команд, стоит быть особенно осторожным.

«Чтобы обезопасить питомца, следует использовать намордники. Животное может поначалу испытывать дискомфорт из-за такого приспособления. Однако если вы понимаете, что собака склонна подбирать и пробовать лежащие на земле предметы или пока не в полной мере освоила команды, лучше проявить осторожность», — пояснил он.

Балагуров добавил, что важно обучить животное не брать еду без разрешения. Сделать это можно самостоятельно либо с помощью кинолога.

«Во время прогулки положите перед собакой лакомство и не давайте его есть, пока не будет получено разрешение – это простой способ тренировки», — посоветовал специалист.

Эксперт также напомнил, что важно держать собаку на регулируемом поводке и не спускать с него в людных местах.

«Если гуляете в парке, рядом с мусорками, детскими площадками или местами, где подкармливают бездомных животных, внимательно следите за питомцем — именно там догхантеры часто оставляют отраву. И это не обязательно сосиски с таблетками. Иногда приманка выглядит как обычный предмет, но пахнет мясом или хлебом», — подчеркнул Балагуров.

Он предупредил, что при первых признаках отравления нужно срочно обращаться в ветеринарную клинику.

«Чаще всего догхантеры травят животных противотуберкулёзными препаратами или крысиным ядом. В первом случае всё развивается стремительно — если не оказать помощь в течение пары часов, собака погибнет. При втором симптомы могут появиться только через несколько дней. Поэтому хозяевам стоит заранее знать адреса ближайших ветклиник на маршруте прогулок», — заключил эксперт.

Ранее Life.ru писал, что россияне раскритиковали инициативу о психиатрических экспертизах для живодёров. По мнению экспертов, эта мера не поможет реально наказать виновных и может лишь усложнить расследования. Зоозащитники считают, что бороться с жестокостью нужно другими способами — через ужесточение наказания и профилактику.