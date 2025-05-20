Только им в плюс: Юрист раскритиковала идею о психиатрической экспертизе для живодёров

Инициатива Госдумы о проведении обязательной психиатрической экспертизы для обвиняемых в живодёрстве вызвала критику. Юрист и президент фонда «Забытые животные» Анастасия Комагина в беседе с «Постньюс» отметила, что эта мера может не только не решить проблему, но и создать лазейку для преступников.

«Наша психиатрия уже давно не карательная, поэтому тут я скорее вижу лазейку для ухода преступника от ответственности», — поделилась юрист.

Зоозащитница выразила сомнение в эффективности законопроекта, полагая, что он не окажет значительного воздействия на лиц, жестоко обращающихся с животными. Комагина также не видит, каким образом данная мера может способствовать предотвращению жестокости.