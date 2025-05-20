Только им в плюс: Юрист раскритиковала идею о психиатрической экспертизе для живодёров
Юрист Комагина: Психиатрическая экспертиза поможет живодёрам избежать наказания
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Инициатива Госдумы о проведении обязательной психиатрической экспертизы для обвиняемых в живодёрстве вызвала критику. Юрист и президент фонда «Забытые животные» Анастасия Комагина в беседе с «Постньюс» отметила, что эта мера может не только не решить проблему, но и создать лазейку для преступников.
«Наша психиатрия уже давно не карательная, поэтому тут я скорее вижу лазейку для ухода преступника от ответственности», — поделилась юрист.
Зоозащитница выразила сомнение в эффективности законопроекта, полагая, что он не окажет значительного воздействия на лиц, жестоко обращающихся с животными. Комагина также не видит, каким образом данная мера может способствовать предотвращению жестокости.
Ранее Life.ru сообщал, что живодёров захотели отправлять к психиатрам, чтобы «избежать преступлений и жертв среди людей». С такой инициативой выступил депутат от партии «Новые люди» Георгий Арапов. Парламентарий призвал дополнить УК РФ, чтобы обвиняемые в жестоком обращении с животными обязательно проходили психиатрическую экспертизу.