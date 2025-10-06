Увлажнители, витамины и забота: Life.ru узнал, как сохранить здоровье питомцев в отопительный сезон

Старт отопительного сезона тесно связан с сезонной линькой у домашних животных. Врач-ветеринар Михаил Шеляков рассказал Life.ru, как владельцам помочь питомцам сохранить здоровье и настроение осенью.

Осень у кошек и собак традиционно сопровождается активной линькой, а у длинношерстных пород шерсть легко запутывается. Эксперт отметил, что в этот период особенно важен регулярный уход: своевременное вычёсывание кошек и мытьё собак. Это особенно необходимо, если животные много времени проводят на улице. Шерсть в осенний период загрязняется сильнее из-за листьев и другой растительности.

«Гигиенические процедуры помогают предотвратить образование колтунов и поддерживают шерсть в хорошем состоянии», — добавил специалист.

Собеседник Life.ru также отметил, что отопительный сезон сопровождается снижением влажности воздуха в помещениях, где включаются батареи. Это приводит к обострению различных кожных заболеваний, таких как ксеродермия — сухость кожи и появление перхоти. Кроме того, страдают и слизистые оболочки, из-за чего могут обостряться воспалительные процессы, например, конъюнктивит у животных. Ветеринар советует использовать увлажнители воздуха. Также полезно вводить витаминно-минеральные подкормки, преимущественно содержащие жирорастворимые витамины — А, D и Е. Они обладают антисеборейным эффектом, помогают предотвращать сухость кожи и образование перхоти, а также поддерживают здоровье глаз и слизистых оболочек.

«В отопительный период возрастает концентрация взвешенных частиц и пыли в воздухе, которые в сухой атмосфере остаются в воздухе дольше, вызывая дополнительные раздражения. Увлажнитель становится незаменимым средством для создания комфортного микроклимата как для людей, так и для домашних питомцев», — уточнил Шеляков.

Нельзя забывать и о психологическом аспекте. С наступлением осени сокращается световой день, что может негативно влиять на настроение и поведение домашних животных. У птиц, например, часто из-за стресса появляется привычка вырывать перья. Осенью многие животные и люди становятся несколько раздражёнными или подавленными, что связано с уменьшением солнечного света и предстоящей зимой. В этот период особенно важно окружить питомцев теплом, заботой и вниманием, обеспечить сбалансированное питание, комфортные условия и защиту от простудных заболеваний.

«Старт отопительного сезона — не только время, когда меняется температура в доме, но и период, требующий особого внимания к здоровью и комфорту наших питомцев. Регулярный уход за шерстью, создание оптимального микроклимата, поддержка иммунитета и эмоционального состояния помогут благополучно пройти этот сезон и сохранить здоровье», — заключил эксперт.

