Вторая волна клещей: Life.ru выяснил, как защитить питомцев во время прогулки

Принято считать, что наибольшую угрозу клещи представляют весной и летом, а с началом осени о них можно по большей части забыть. Но с конца августа начинается вторая волна активизации клещей, и она может продлиться до ноября включительно. Об этом Life.ru рассказал директор фонда охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье» Григорий Балагуров.

«Под угрозой находятся не только люди, но и их питомцы. Сейчас на рынке представлен широкий выбор препаратов и прочих средств, которые оказывают репеллентный или инсектицидный эффекты — то есть отпугивают или убивают насекомых. Однако важно правильно ими пользоваться», — уточняет эксперт.

Противоклещевые спреи позволяют быстро нанести на питомца защитное средство и стоят относительно недорого. Но есть и недостатки — эффект действует недолго, обработку приходится проводить регулярно. К тому же спреи отпугивают не всех паразитов, и есть риск, что животное сможет слизать ядовитое вещество.

По словам специалиста, более эффективны капли. Их нужно капать на холку, чтобы они попали прямо на кожу животного. После процедуры необходимо исключить контакт с водой на пару дней, пока препарат не впитается, и следующий месяц можно быть уверенным, что при попадании на питомца насекомые под действием капель быстро погибнут.

Длительный эффект оказывают таблетки от клещей — до 12 недель. Они безопасны для организма животного, а действующее вещество работает так, что паразит, укусивший питомца, погибает и не успевает передать инфекцию.

«Вакцины позволяют обеспечить защиту сроком до года, однако их основной недостаток — как и капель с таблетками — высокая цена, составляющая по несколько тысяч рублей. Однако это эффективные средства, и лучше не экономить на защите питомца, чтобы потом не переплачивать за его лечение», — отмечает собеседник Life.ru.

Среди аксессуаров популярны ошейники против клещей. Активное вещество в их составе впитывается в кожу и шерсть питомца, защищая его на протяжении нескольких месяцев, а само устройство стоит недорого. Но следует учитывать, что эффект наступает при плотном прилегании к коже, что может быть затруднительно для длинношерстных пород. Также есть риск, что питомец может начать грызть ошейники и отравиться.

Чтобы дополнительно снизить риск укуса, важно правильно выбирать места для прогулок. По словам эксперта, лучше избегать высокой травы, густых кустарников и лесных троп, где клещи особенно активны. При длительных прогулках можно использовать лёгкую защитную одежду для питомца, закрывающую его грудь, живот, шею и лапы. После возвращения домой животное следует внимательно осмотреть: клещи чаще всего прячутся за ушами, в подмышках, паху и на животе. Дополнительно полезно вычесать шерсть, чтобы быстрее заметить насекомое.

Напомним, в ряде регионов России продолжается вспышка активности клещей, пострадали сотни. Причина повторного всплеска — резкая смена погоды. Клещи плохо переносят жару, но активизируются при прохладе и высокой влажности. Поэтому осенью, особенно в октябре и ноябре, сохраняется риск укусов. Врачи советуют не терять бдительность: после прогулок внимательно осматривать одежду и тело.