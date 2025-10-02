Клещи вышли на «осенний зажор» – уже зафиксированы сотни пострадавших по всей России

Осень в России не принесла затишья в борьбе с клещами. Несмотря на похолодание, в ряде регионов зафиксирована новая волна активности этих опасных насекомых, сообщили в региональных управлениях Роспотребнадзора.

Так, в Ульяновской области за неделю, с 22 по 28 сентября, зарегистрирован 151 случай присасывания клещей. Большинство обращений поступило из Ульяновска — 98, а также из Барышского, Ульяновского и Инзенского районов. Среди снятых с людей клещей в 11 случаях выявлены возбудители боррелиоза и анаплазмоза.

Во Владимирской области за неделю зафиксировано 89 укусов клещей, 17 из которых пришлись на детей. С начала сезона в регионе пострадали почти три тысячи человек. В Калужской области за тот же период — 101 пострадавший, у трети исследованных клещей нашли возбудителей болезни Лайма.

В Волгоградской области за сезон жертвами нападений клещей стали 1817 человек, а в Омской — 90 только за последнюю неделю. Медики отмечают, что для конца сентября такая статистика — нетипичная. Зафиксирован «осенний зажор» клещей и в Московском регионе.

По словам специалистов, причина повторного всплеска — резкая смена погоды. Клещи плохо переносят жару, но активизируются при прохладе и высокой влажности. Поэтому осенью, особенно в октябре и ноябре, сохраняется риск укусов. Врачи советуют не терять бдительность: после прогулок внимательно осматривать одежду и тело. Как отмечает заведующий травматологическим отделением Люберецкой областной больницы Павел Коробейников, клещ не впивается сразу, поэтому у человека есть несколько часов, чтобы обнаружить и удалить его без последствий.

Оптимальной температурой для клещей является диапазон от +8 до +18 градусов, когда они проявляют наибольшую активность. Насекомые могут кусать вплоть до выпадения снега, зачастую до ноября. Именно при повышении температуры выше +8 градусов они начинают охотиться. Ближе к зиме клещи становятся более агрессивными, стремясь напиться крови, чтобы пережить холодный период.

Членистоногому необходимо хотя бы раз за лето кого-нибудь укусить, иначе он не сможет пережить зиму. При этом важно помнить, что клещ не рождается заражённым. Сначала он стерилен, но после укуса больного животного, такого как мышь или лось, в его организме могут появиться опасные патогены.

Важно отметить, что клещи представляют опасность не только для людей, но и для животных, особенно для домашних питомцев. Наиболее уязвимы щенки, пожилые собаки и животные с хроническими заболеваниями. Даже питомцы, редко покидающие дом, не застрахованы от заражения, поскольку микроорганизмы могут проникнуть в помещение через воздух, продукты или на одежде владельцев.