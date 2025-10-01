Роспотребнадзор рекомендовал пожилым привиться от гриппа, пневмококка и дифтерии

Пожилым людям следует сделать все ключевые прививки — от гриппа, пневмококка, дифтерии и столбняка. Для представителей старшего поколения грипп чрезвычайно опасен, поэтому иммунизацию лучше делать ежегодно в начале осени, чтобы к эпидемии уже был иммунитет. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Прививку от пневмококковой инфекции рекомендуют повторять раз в пять лет — это особенно важно при хронических заболеваниях или ослабленном иммунитете. Ведомство отмечает, что уколы от гриппа и пневмококка можно вводить одновременно — это укрепляет защиту и снижает риск тяжёлых респираторных осложнений.

Перед поездкой в отдельные страны не забудьте о прививке от жёлтой лихорадки — её делают за три недели до выезда. А проживающим в зонах, где распространён клещевой энцефалит, советуют прививаться зимой, чтобы получить иммунитет к началу сезона активности клещей. Дифтерия и столбняк — повторно каждые 10 лет.

Ранее в Госдуме призвали ввести федеральную выплату к Международному дню пожилого человека. Таким образом, пенсионерам старше 70 лет будут доплачивать пять тысяч рублей. При этом во многих регионах вообще не предусмотрено ничто подобное.