19 ноября, 21:54

В Крыму возбудили дело против мужчины, который убил и съел своих собак

В Крыму возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными в отношении 55-летнего жителя села Головановка Белогорского района. Согласно данным МВД республики, мужчина убил своих собак, после чего разделал туши и употребил мясо животных в пищу.

В Крыму возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Видео © Telegram / МВД Крым

Правоохранительными органами квалифицированы действия мужчины по части 2 статьи 245 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в подмосковном Воскресенске произошло жестокое убийство дворовой собаки по кличке Ричи. Неизвестные злоумышленники поймали животное, привязали к его шее камень и утопили в городском пруду. Сейчас жители Воскресенска пытаются добиться справедливости. Поиском преступников занялись правоохранительные органы. За жестокое обращение с животными живодёрам может грозить до пяти лет лишения свободы.

Обложка © Telegram / МВД Крым

