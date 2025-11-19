В Подмосковье догхантер раскидала на детских площадках опасную для людей отраву

В подмосковном Путилково догхантеры начали раскидывать на детских площадках и в лесных зонах ядовитые вещества, опасные не только для животных, но и для людей, сообщает 360.ru. По словам местной жительницы Валерии, с конца октября зафиксировано три случая гибели собак и несколько обращений в ветеринарные клиники.

Как отметила собеседница издания, отраву разбрасывает женщина, проживающая в одном из домов посёлка, маскируя вещества в обувные стельки. Несмотря на обращения местных жителей в правоохранительные органы, остановить неадекватную даму не удаётся. Активисты даже составили специальную карту с отметками мест, где была обнаружена отрава.

«Переживаем, потому что это может затронуть не только собак, но и детей. Неподалёку находится детский сад. И если, например, мяч закатится в эту отраву, то ребёнок может испачкать руки и пострадать», — отметила Валерия.

Ранее в подмосковном Воскресенске произошло жестокое убийство дворовой собаки по кличке Ричи. Неизвестные злоумышленники поймали животное, привязали к его шее камень и утопили в городском пруду. А в Тюмени живодёры взорвали петарду в заднем проходе кота Рыжика.