Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 08:20

В Подмосковье догхантер раскидала на детских площадках опасную для людей отраву

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

В подмосковном Путилково догхантеры начали раскидывать на детских площадках и в лесных зонах ядовитые вещества, опасные не только для животных, но и для людей, сообщает 360.ru. По словам местной жительницы Валерии, с конца октября зафиксировано три случая гибели собак и несколько обращений в ветеринарные клиники.

В Подмосковье сообщают о нашествии догхантеров: десятки собак отравлены, две погибли
В Подмосковье сообщают о нашествии догхантеров: десятки собак отравлены, две погибли

Как отметила собеседница издания, отраву разбрасывает женщина, проживающая в одном из домов посёлка, маскируя вещества в обувные стельки. Несмотря на обращения местных жителей в правоохранительные органы, остановить неадекватную даму не удаётся. Активисты даже составили специальную карту с отметками мест, где была обнаружена отрава.

«Переживаем, потому что это может затронуть не только собак, но и детей. Неподалёку находится детский сад. И если, например, мяч закатится в эту отраву, то ребёнок может испачкать руки и пострадать», — отметила Валерия.

Риск на каждой прогулке: Life.ru узнал, где догхантеры прячут яд и как защитить питомца
Риск на каждой прогулке: Life.ru узнал, где догхантеры прячут яд и как защитить питомца

Ранее в подмосковном Воскресенске произошло жестокое убийство дворовой собаки по кличке Ричи. Неизвестные злоумышленники поймали животное, привязали к его шее камень и утопили в городском пруду. А в Тюмени живодёры взорвали петарду в заднем проходе кота Рыжика.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Животные
  • Дети
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar