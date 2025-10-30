Россия и США
30 октября, 18:03

В Подмосковье сообщают о нашествии догхантеров: десятки собак отравлены, две погибли

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bildagentur Zoonar GmbH

Целая волна серьёзных отравлений домашних животных произошла в Красногорске. Как пишет SHOT, пострадали уже десятки собак, двое питомцев погибло.

По данным телеграм-канала, больше всего инцидентов в Путилково. Местные ветеринары сообщают, что в клиники поступило несколько десятков собак с одинаковыми симптомами острого отравления ядами.

Риск на каждой прогулке: Life.ru узнал, где догхантеры прячут яд и как защитить питомца
Местные жители ищут догхантеров, которые разбрасывают отраву. Один из них попал на камеры: человек высыпал что-то белое на газон в Путилково. Ещё одного мужчину с поличным поймала местная жительница, отобрала у него пакет, но сам он сбежал.

Предполагаемый догхантеро в Путилково. Видео © SHOT

Предположительно, отравители разбрасывают изониазид — препарат, которым люди лечат туберкулёз. В беседе с SHOT ветеринар Екатерина Чистова объяснила, что это вещество блокирует метаболизм витамина B6, что приводит к поражению ЦНС у собак. Если быстро не обратиться к врачу, животное погибнет.

Фото © SHOT

По словам местных, власти на ситуацию не реагируют.

Хозяева собак предупреждают друг друга быть предельно внимательными и выводить своих животных только в намордниках.

Александра Вишнякова
