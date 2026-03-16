Врач перечислила препараты, которые запрещено давать детям

Многие препараты, разрешённые для взрослых, запрещены детям или имеют строгие возрастные ограничения, предупредила врач-педиатр Татьяна Кашкина. В беседе с «Газетой.ru» она перечислила наиболее опасные лекарственные средства. Так, аспирин при ОРВИ у детей до 15 лет может вызвать тяжёлое поражение печени и мозга.

Анальгин до 15 лет запрещён из-за риска агранулоцитоза, лидокаин в гелях и инъекциях может спровоцировать судороги и аритмию, кодеин угнетает дыхание, лоперамид при диарее замедляет перистальтику, что ведёт к интоксикации. Также под запретом: метоклопрамид, диклофенак, нимесулид, антигистаминные первого поколения (хлоропирамин), каптоприл, тетрациклин, ципрофлоксацин, таурин, нафазолин и глюкокортикостероиды, отметила эксперт.

Ранее родителей предупредили об опасности пластиковых детских игрушек. Они могут быть опасны из-за химических добавок. Тяжёлые металлы и другие примеси при постоянном контакте попадают в организм ребёнка и накапливаются, влияя на нервную, эндокринную и иммунную системы.