15 марта, 14:03

Родителей предупредили об опасности пластиковых детских игрушек

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Яркие пластиковые игрушки могут быть опасны из-за химических добавок, предупредил кандидат химических наук Андрей Дорохов. По его словам, тяжёлые металлы и другие примеси при постоянном контакте попадают в организм ребёнка и накапливаются, влияя на нервную, эндокринную и иммунную системы.

Особенно опасны фталаты в игрушках из ПВХ — они повышают риск репродуктивных нарушений, аллергии и дефицита внимания. Бисфенол А (BPA) в прозрачных пластиках при нагревании или повреждении мигрирует в организм и влияет на развитие мозга. Соли тяжёлых металлов (свинец, кадмий) в добавках могут вызывать хронические интоксикации.

Врач назвала 7 ошибок родителей, из-за которых у детей портится зрение

Насторожить должны резкий запах, липкая поверхность и краска, пачкающая руки. Если после игры появилась сыпь или кашель, игрушку нужно убрать и обратиться к педиатру. Главная гарантия безопасности — знак «ЕАС» на упаковке, указание возраста и данные производителя.

«Если этой информации нет, от покупки лучше отказаться», — подчеркнул химик в интервью «Газете.ru».

Упадок сил, тошнота и отказ от уроков: Химик раскрыл правду о токсичных фенолах в школьной форме

Ранее педагог раскрыла «недетские» проблемы детей, которые грубят родителям. По её словам, грубость ребёнка — это не диагноз, а сигнал о том, что ему не хватает слов для выражения своих чувств.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

