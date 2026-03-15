Родителей предупредили об опасности пластиковых детских игрушек

Яркие пластиковые игрушки могут быть опасны из-за химических добавок, предупредил кандидат химических наук Андрей Дорохов. По его словам, тяжёлые металлы и другие примеси при постоянном контакте попадают в организм ребёнка и накапливаются, влияя на нервную, эндокринную и иммунную системы.

Особенно опасны фталаты в игрушках из ПВХ — они повышают риск репродуктивных нарушений, аллергии и дефицита внимания. Бисфенол А (BPA) в прозрачных пластиках при нагревании или повреждении мигрирует в организм и влияет на развитие мозга. Соли тяжёлых металлов (свинец, кадмий) в добавках могут вызывать хронические интоксикации.

Насторожить должны резкий запах, липкая поверхность и краска, пачкающая руки. Если после игры появилась сыпь или кашель, игрушку нужно убрать и обратиться к педиатру. Главная гарантия безопасности — знак «ЕАС» на упаковке, указание возраста и данные производителя.

«Если этой информации нет, от покупки лучше отказаться», — подчеркнул химик в интервью «Газете.ru».

