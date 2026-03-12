Упадок сил, тошнота и отказ от уроков: Химик раскрыл правду о токсичных фенолах в школьной форме

В школьной одежде вряд ли может содержаться значительное количество опасного фенола, считает кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. Однако после покупки школьной формы следует обратить внимание на ряд признаков у ребёнка — они могут говорить об отравлении этим веществом.

Первый признак — это головокружение, головная боль, тошнота. Фенол прежде всего воздействует на мозг. Он всасывается через кожу, через желудок, через слизистые. Если через слизистые, то ещё есть раздражение физических оболочек: кашель, чесание и всё такое. Но, в принципе, я думаю, что там ничего страшного нет, в брюках не может быть большого количества фенола. Упадок сил также является причиной отравления, отсюда — нежелание делать уроки. Андрей Дорохов Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА

Впрочем, обнаружение фенолов в школьных брюках, о котором ранее сообщило Роскачество, не обязательно означает серьёзную угрозу для здоровья детей. В опубликованных результатах проверки Роскачества не хватает конкретики — неизвестно, о каких именно фенолах идёт речь и насколько сильно превышены нормы. При этом фенолы бывают разными: сам фенол относится к веществам второго класса опасности и действительно может быть токсичным, однако многие его производные значительно менее опасны или вовсе практически безвредны.

«Если превышение фенола в брюках всего в два раза, то это — абсолютно ничего страшного. Даже если это сам фенол. Кроме того, фенол водорастворим. Хоть и плохо, но в воде растворяется. После нескольких стирок его там вообще не останется. Так что я бы не стал панику разводить на ровном месте», — уточнил специалист.

В целом фенольные соединения встречаются и в других бытовых продуктах: например, некоторые их формы используют даже в художественных красках, включая гуашь. Однако пользоваться ими никто не боится.

Напомним, что специалисты Роскачества обнаружили в школьных брюках для мальчиков от 12 производителей опасные для здоровья фенолы. В связи с этим специалисты признали полностью пригодными к носке брюки лишь семи производителей.