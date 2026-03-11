Владимир Путин
11 марта, 15:35

В школах Петербурга может появиться практика досмотра учеников при входе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / smolaw

Петербургские депутаты предложили легализовать досмотр школьников на входе в школы. По информации 78.ru, инициатива направлена на усиление мер безопасности в учебных заведениях. Депутат Константин Чебыкин объяснил необходимость изменений участившимися ЧП, в том числе нападением на учителя в школе № 191. Он указал на пробелы в законодательстве, позволяющие охранникам не проводить досмотр, а ученикам – отказываться от него.

Для повышения уровня безопасности в школах были озвучены инициативы по изменению федеральных законов. Среди них – наделение школьного персонала полномочиями по проведению личного досмотра и введение обязательной сертификации для всех охранных предприятий, задействованных в образовательных учреждениях. Также предлагается оснастить школы интероскопами для выявления опасных предметов. По словам Чебыкина, Росгвардия уже направила свои рекомендации относительно процедур досмотра.

Наряду с этим, обсуждалась задача по созданию единой системы досмотров, однако конкретные детали пока не сообщаются. Вероятно, изменения будут внесены в Федеральный закон № 77 «О ведомственной охране».

Напомним, 15 декабря в школе №191 Санкт-Петербурга ученик напал на учительницу с ножом. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой помощи. Нападавшим оказался подросток из 9 «А» класса, который пришёл в школу утром по предварительной договорённости с преподавателем, чтобы пересдать контрольную работу по математике. В целях безопасности других учеников закрыли в спортзале. Сотрудница охраны школы отметила, что учебное заведение оснащено турникетами и рамкой металлодетектора, но персонал не имеет полномочий проводить личный досмотр каждого ребёнка.

