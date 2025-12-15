Напавший на учительницу в петербургской школе ученик также ранил себя

Напавший на учительницу в питерской школе №191 ученик также ранил себя. Оба были госпитализированы.

Предположительно, напавший на учительницу ученик. Фото © Telegram / SHOT

По данным источника SHOT, инцидент произошёл рано утром, около 07:10. Ученик 9 «А» класса, Артемий, пришёл в школу по предварительной договоренности с учительницей, чтобы исправить результаты контрольной работы по математике.

В момент, когда преподаватель отвернулась, подросток, по имеющейся информации, нанес ей удар ножом в спину. Сразу после этого он нанёс ранения себе.

Сообщается, что орудие преступления — кухонный нож — Артемий принес из дома. Отмечается, что на входе в учебное заведение подросток не проходил досмотр.

Предварительно установлено, что мать нападавшего, предположительно, работает в этой же школе. Обстоятельства и мотивы произошедшего выясняются правоохранительными органами.

Напомним, сегодня в школе №191 Санкт-Петербурга произошло ЧП: ученик совершил нападение с ножом на учительницу. На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой медицинской помощи.