Детей школы в Петербурге, где ученик порезал педагога, спрятали в спортзале

Детей школы №191 Санкт-Петербурга, де ученик напал на учительницу, заперли в спортзале в целях их безопасности. Кадры с места публикует SHOT.

Детей школы в Санкт-Петербурге, где ученик порезал учительницу, спрятали в спортзале. Видео © Telegram / SHOT

На кадрах видно, что дети сидят спокойно — паники среди них нет.

Напомним, сегодня в школе №191 Санкт-Петербурга произошло ЧП: ученик совершил нападение с ножом на учительницу. На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой медицинской помощи.