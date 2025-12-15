Детей школы в Петербурге, где ученик порезал педагога, спрятали в спортзале
Обложка © Telegram / SHOT
Детей школы №191 Санкт-Петербурга, де ученик напал на учительницу, заперли в спортзале в целях их безопасности. Кадры с места публикует SHOT.
Детей школы в Санкт-Петербурге, где ученик порезал учительницу, спрятали в спортзале. Видео © Telegram / SHOT
На кадрах видно, что дети сидят спокойно — паники среди них нет.
Напомним, сегодня в школе №191 Санкт-Петербурга произошло ЧП: ученик совершил нападение с ножом на учительницу. На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой медицинской помощи.
