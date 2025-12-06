Петербурженка изрезала ножом своего сожителя и избежала тюрьмы

Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по делу о нанесении тяжких телесных повреждений. Как сообщает Объединённая пресс-служба судов, 28 марта 2025 года женщина в состоянии алкогольного опьянения на почве внезапно возникшего конфликта нанесла своему сожителю не менее четырёх ударов ножом — один в грудь и три в область живота.

Подсудимая полностью признала вину и раскаялась, пояснив, что не помнит нанесения трёх ударов, но допускает такую возможность. В результате нападения потерпевшему были причинены ранения, квалифицированные как тяжкий и лёгкий вред здоровью. Суд учёл смягчающие обстоятельства, включая признание вины и наличие малолетнего ребёнка на иждивении, и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, уточняет телеканал «Санкт-Петербург».

