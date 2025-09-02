Москвичка порезала горло сожителю с надоедливым кашлем. Лучше ему не стало

Между гражданскими супругами, проживающими в квартире на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы, 30 августа вспыхнул конфликт, который закончился поножовщиной и госпитализацией. Причиной ссоры стал длительный кашель у мужчины, который сильно надоел его сожительнице. В злополучный вечер 41-летняя женщина и её 34-летний партнёр распивали дома алкогольные напитки.

По данным сайта MK.ru, мужчина несколько дней страдал от мучительного кашля, что раздражало его сожительницу. Она потребовала обратиться к врачу, но в ответ услышала грубые оскорбления. Хозяйка квартиры удалилась на кухню, но сожитель последовал за ней. В состоянии ярости он продолжал оскорблять её и толкать из стороны в сторону. В этот момент женщина, вооружившись кухонным ножом, замахнулась и нанесла удар в спину своему партнёру.