Москвичка порезала горло сожителю с надоедливым кашлем. Лучше ему не стало
В Москве пьяные сожители устроили драку и поножовщину из-за кашля
Между гражданскими супругами, проживающими в квартире на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы, 30 августа вспыхнул конфликт, который закончился поножовщиной и госпитализацией. Причиной ссоры стал длительный кашель у мужчины, который сильно надоел его сожительнице. В злополучный вечер 41-летняя женщина и её 34-летний партнёр распивали дома алкогольные напитки.
По данным сайта MK.ru, мужчина несколько дней страдал от мучительного кашля, что раздражало его сожительницу. Она потребовала обратиться к врачу, но в ответ услышала грубые оскорбления. Хозяйка квартиры удалилась на кухню, но сожитель последовал за ней. В состоянии ярости он продолжал оскорблять её и толкать из стороны в сторону. В этот момент женщина, вооружившись кухонным ножом, замахнулась и нанесла удар в спину своему партнёру.
Пострадавший попытался сопротивляться и бить даму. В ответ она порезала ему горло и щёку. После этого пара обратилась за помощью к соседу, который вызвал скорую помощь. Пострадавших доставили в больницу. Мужчине, потерявшему много крови, сделали экстренную операцию, он был переведён в реанимацию в тяжёлом состоянии. Женщине обработали раны на голове и отпустили из больницы. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.
