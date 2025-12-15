Сегодня в школе №191 Санкт-Петербурга произошло ЧП: ученик совершил нападение с ножом на учительницу. На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой медицинской помощи.

Ученик с ножом напал на учительницу в школе №191 Санкт-Петербурга. Видео © Telegram / SHOT

Предварительно, пострадавшая учительница Мария Е. Фото © Telegram / SHOT

По предварительным данным, полученным от источника SHOT, нападавшим является подросток. Он атаковал учительницу начальных классов Марию Е.

Обстоятельства произошедшего и степень тяжести ранений пострадавшей уточняются.

